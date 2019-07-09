Сергей Прядкин: "Расширение РПЛ можно рассматривать только с 2022 года"

Президент РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции руководства премьер-лиги рассказал о расширении российского чемпионата.

– Какое отношение имеет лига к предложению президента ЦСКА Евгения Гинера о расширении РПЛ за счет клубов из ближнего зарубежья?

– Было две предпосылки для появления темы расширения премьер-лиги. Экономическая и географическая подоплека. Пока мы не готовы к этому. Потом появилось предложение Евгения Гинера. Мы пообщались с представителями Казахстана, Армении перед Суперкубком России. Нам дано поручение проработать эту идею. Но это очень сложно. Многих настораживает ситуация с еврокубками. Конкурировать с нашими клубами сложно. Клубы из других стран хотят играть в еврокубках – это деньги для развития футбола в странах. Есть предложение играть больше матчей.

Есть анализ вариантов изменения календаря. Но озвучивать сейчас не буду. Должны были к началу июля доложить варианты, разработанные независимым партнером. Расширение лиги можно рассматривать только с 2022 года. Из-за того, что национальные чемпионаты будут сокращены из-за чемпионата мира в Катаре. Количество игр мы, наверное, сможем увеличить. Но это уже будет отдельная пресс-конференция. (Ярослав Сусов)