Сергей Прядкин: «Рабочая группа УЕФА выработает меры финансовых компенсаций клубам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал о компенсации убытков клубам, связанных в приостановкой чемпионата.

— Если 10 апреля не возобновится чемпионат, люди терпят большие убытки. Как это будет компенсировано?

— Надо действовать постепенно. В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдут представители профессиональных футбольных лиг, европейских ассоциаций клубов и представители ФИФПро. Будут делегированы представители ассоциаций. В ходе работы этой группы будут выработаны меры по компенсации проблемных вопросов, которые возникли в связи с эпидемией в мировом футболе. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

Чемпионат России приостановлен. Пока до 10 апреля