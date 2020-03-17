Сергей Прядкин: «Рабочая группа УЕФА выработает меры финансовых компенсаций клубам»
18:43
Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал о компенсации убытков клубам, связанных в приостановкой чемпионата.
— Если 10 апреля не возобновится чемпионат, люди терпят большие убытки. Как это будет компенсировано?
— Надо действовать постепенно. В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдут представители профессиональных футбольных лиг, европейских ассоциаций клубов и представители ФИФПро. Будут делегированы представители ассоциаций. В ходе работы этой группы будут выработаны меры по компенсации проблемных вопросов, которые возникли в связи с эпидемией в мировом футболе. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)
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