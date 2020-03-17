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Чемпионат России приостановлен. Пока до 10 апреля

12:23
На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля.

Об этом «СЭ» сообщил один из участников собрания. Заседание еще не закончено, решение осталось утвердить официально. О дальнейшей судьбе чемпионата России клубы будут договариваться в первой декаде апреля в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса. (Константин Алексеев)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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