Сергей Прядкин – о беспорядках на матче "Ростов" – "Спартак": "Нужно наказывать зачинщиков. Это не болельщики, а вредители"

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что в ситуации, произошедшей на матче 2-го тура премьер-лиги "Ростов" – "Спартак" (2:2), виноваты и лига, и организаторы матча, и болельщики.

- Как не допустить ситуации, которая произошла на матче "Ростов" – "Спартак"?

- Это совокупность обстоятельств. Не только один человек виноват. И руководитель координационного штаба, и организаторы матча, и мы, лига, как организатор всего чемпионата. Определенные выводы сделали. Материалы собираются, идет расследование. Думаю, такого больше не повторится.

- Какие конкретные действия будут предприняты?

- Клубы уже давно просят сделать персонифицированную ответственность. Нужно перекладывать ее на зачинщиков, которые устраивают такие эксцессы и создают неприятности. Конечно, клубы занимаются организацией матчей. Но когда наказывают только клубы, а не тех людей, которые создают неприятности, это никуда не годится.

Такие люди не должны попадать на стадион, это не болельщики, а вредители и для клубов, и для всего чемпионата России. Будут предприняты жесткие меры. Александр Валерьевич Дюков большое внимание этому уделяет, клубы обсуждали это на общем собрании. Думаю, сделаем определенные выводы. Однозначно, это не красит футбол. (Ярослав Сусов)

Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюарды