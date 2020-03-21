Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что не устал от футбола за то время, которое он возглавляет лигу.

17 марта Прядкин единогласным решением был переизбран на пост главы РПЛ. Он занимает свой пост с 2007 года.

— Футбол мне не надоел, — сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». - Совместно с клубами мы можем еще очень многое сделать. Я смотрю на руководителей клубов: Гинера, Федуна, Миллера и других. Это очень заразное увлечение. Мне нравится наш коллектив, нравится коллектив клубов, сейчас у нас хорошие взаимоотношения с РФС. Я благодарен богу.