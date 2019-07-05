Сергей Прядкин: "Делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что представители УЕФА остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.

С четверга в столице Чеченской Республики находится совместная комиссия УЕФА, РФС и РПЛ, в состав делегации помимо Прядкина входят директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин, директор департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.

- Основная цель поездки - показать европейскому футбольному сообществу, что в Чеченской Республике можно проводить матчи на самом высоком уровне, - цитирует ТАСС Прядкина. - Мы это проходили с точки зрения товарищеских матчей, но официальные игры таких турниров, как Лига Европы, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, здесь никогда не проходили. Поэтому целью поездки было показать, что в республике все находится на самом высоком уровне, чтобы в Грозном разрешили проводить матчи самого высокого уровня.

Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА. Могу сказать, что по предварительным отзывам от нашей поездки остались самые положительные впечатления.

Все будет зависеть от результатов команды, - отметил он, отвечая на вопрос о том, на какие матчи сможет претендовать Грозный. - Российская премьер-лига уже третий год удерживает позицию шестой лиги в Европе, перед нами только ведущие футбольные державы. Эта позиция позволяет нам заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Поэтому все зависит от "Ахмата", руководства клуба, от игроков и их самоотдачи, если команда займет соответствующее место или выиграет кубок, тогда стоит ожидать приезда зарубежных команд.