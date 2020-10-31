Сергей Подпалый: «Сегодня у «Арсенала» есть шанс исправиться за разгром от ЦСКА»
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Тренерский штаб приложил максимум усилий для того, чтобы настроить ребят на игру после разгрома от ЦСКА (1:5 — прим. «СЭ»), — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — Понятно, что такое бывает у всех, в том числе и у топ-команд. Неприятный момент, много пропустили, но ничего страшного. Сегодня есть шанс исправиться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.