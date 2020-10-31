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Сергей Подпалый: «Сегодня у «Арсенала» есть шанс исправиться за разгром от ЦСКА»

13:57
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Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Тренерский штаб приложил максимум усилий для того, чтобы настроить ребят на игру после разгрома от ЦСКА (1:5 — прим. «СЭ»), — сказал в эфире «Матч Премьер» Подпалый. — Понятно, что такое бывает у всех, в том числе и у топ-команд. Неприятный момент, много пропустили, но ничего страшного. Сегодня есть шанс исправиться.

Рубин — Арсенал Т

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