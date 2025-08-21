Пиняев пошутил о переходе Батракова в «Манчестер Сити»: «Удалю его номер и буду оплакивать»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе одноклубника Алексея Батракова в «Манчестер Сити».

— Ты ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», за Батраковым следят скауты «Манчестер Сити».

— Дерби? (Улыбается).

— Примешь ли его в «Манчестер Сити»?

— Перестану с ним общаться и удалю его номер и буду оплакивать (смеется), — сказал Пиняев «СЭ» в рамках Fonbase.

Батраков — воспитанник «Локомотива». 20-летний россиянин забил 24 гола и сделал 10 результативных передач в 50 играх за основную команду железнодорожников.