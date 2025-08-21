Ангбан покинул «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 28-летним ивуарийцем истек. Минувший сезон игрок выступал в аренде за махачкалинское «Динамо».

Ангбан выступал за «Сочи» с лета 2021 года. Всего за южан полузащитник провел 47 матчей, в которых он забил гол и сделал три результативные передачи.