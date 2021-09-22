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Сергей Пиняев рассказал о ситуации со стажировками в «Манчестер Юнайтед»

19:02
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему не поедет стажироваться в Европу. Ранее была информация, что он может отправиться на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Гендиректор «Крыльев» уже говорил, что стажировки в «МЮ» не могут состояться, так как я подписал профессиональный контракт. Стажировки делать намного сложнее. Через полтора года мне 18 лет, не так много времени осталось», — сказал Пиняев «СЭ».

16-летний футболист сделал дубль в матче БЕТСИТИ Кубка России против клуба «Знамя» из Ногинска (10:0). Это его первые голы за команду в официальных матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

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