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Сергей Петров — лучший футболист «Краснодара» в ноябре

16:26
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По итогам голосования болельщиков лучшим игроком ноября в составе «Краснодара» был признан защитник Сергей Петров, сообщает официальный сайт клуба.

Петров в ноябре ярче всего проявил себя в матче с «Арсеналом» — «быки» победили 2:1, а на счету крайнего защитника гол и результативная передача. Петров впервые за время пребывания в «Краснодаре» победил в ежемесячном опросе болельщиков.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=136255

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