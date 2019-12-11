Сергей Петров — лучший футболист «Краснодара» в ноябре
16:26
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком ноября в составе «Краснодара» был признан защитник Сергей Петров, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком ноября в составе нашей команды признан Сергей Петров?https://t.co/49MPBNAObT— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019
Петров в ноябре ярче всего проявил себя в матче с «Арсеналом» — «быки» победили 2:1, а на счету крайнего защитника гол и результативная передача. Петров впервые за время пребывания в «Краснодаре» победил в ежемесячном опросе болельщиков.
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