Овчинников — о Торопе: «Не сомневаюсь, что он будет играть на самом высоком уровне»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о перспективах 20-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа.

Тороп впервые был привлечен к тренировкам с основным составом ЦСКА, когда с голкиперами армейцев работал Овчинников. Тороп — воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в мае 2022 года в матче РПЛ против «Сочи» (0:1). Всего Тороп провел 20 матчей за первую команду, 15 из которых — в Кубке России.

«Было видно сразу, что Слава — талантливый парень, — сказал Овчинников. — С хорошей антропометрией, с хорошими вратарскими данными. И самое главное, у нас сложился очень такой вратарский мини-коллектив. Игорю было тоже очень комфортно. И не потому что Слава молодой, а потому что он замечательный парень, хороший вратарь. И Игорь ему очень много помогал. Он тоже в нем видел определенный такой стержень вратарский, который рано или поздно позволит ему играть на высоком уровне. Я не сомневаюсь в этом».

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию