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Сегодня, 14:30

Гусев — о преемнике Акинфеева: «Это самая сложная роль в футболе»

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Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер молодежного состава ЦСКА Ролан Гусев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о том, каково будет голкиперу армейцев, который через какое-то время сменит Игоря Акинфеева.

Гусев работал со вторым вратарем ЦСКА Владиславом Торопом в дубле армейцев.

«Когда-то все равно Игорь закончит, это понятно, — сказал Гусев. — И это, наверное, будет самая тяжелая и самая сложная позиция на футбольном поле. Потому что обязательно будут сравнения, а Игорь планку высоко задрал. Будет сложновато. Что касается Славы, то это большой профессионал. Он всегда на максимуме работает в тренировочном процессе. И всегда выкладывается — будь он в молодежке или в основной команде, не имеет значения».

Игорь Акинфеев празднует победу в&nbsp;Кубке УЕФА с&nbsp;командой. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Ролан Гусев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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