«Зенит» победил «Зенит»—2 в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Зенит» — 2 в тренировочном матче — 6:2.

У основной команды сине-бело-голубых дублями ометились Лусиано и Александр Ерохин, также по голу забили Александр Соболев и Матео Кассьерра.

После 11 туров петербуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.