Сергей Матвеев: «Выбирали самый сильный состав»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда постарается реабилитироваться после разгрома в Греции от «Олимпиакоса» (0:4).

— Как команда справилась после разгрома в Греции? Постарались свой фокус переключить на игру с «Локомотивом», — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Понимаем, что этот матч очень важный. Это другие соревнования, нам нужно быть в другой форме, в другом эмоциональном настрое.

— Как определяли состав?

— Состав оптимальный. Выбирали самый сильный состав, который у нас может быть. Мы все это делаем, исходя из ротации. Стараемся сделать его максимально оптимальным.

— Хочется показать что-то на своем поле после такого разгрома?

— Да. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы реабилитироваться. Хотим показать хорошую игру при своих болельщиках.