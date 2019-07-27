Сергей Матвеев: "В матче с "Сочи" не было подоплеки"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после победы над "Сочи" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России заявил, что игра с сочинцами не носила принципиального характера, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
– Матч складывался непросто, хорошо, что забили третий мяч, который игру окончательно закрепил за нами, – отметил Матвеев. – То, что в матче улучшились связи, было видно. Хорошо, что Игнатьев вышел в основе, забил 2 мяча. Плюс сработала замена Шапи, который забил прекрасный гол. Хороший результат дома.
– Все ли соответствует оптимальному состоянию команды?
– Очень сложно говорить, потому что много игроков. Вчера только присоединился футболист Реми Кабелла, надеюсь, все новички быстро вольются в наш коллектив. Игра покажет.
– Чем продиктован выход Ари на позиции Олссона?
– Ари в первых двух матчах доигрывал на этой позиции, и это было эффективно. Надеялись, что это сработает, когда он в старте будет играть на этой позиции. Он добавил связи между линиями обороны и нападения, мы довольны.
– У Вилены очень хороший дальний удар. Нет ли мыслей использовать его при дальних штрафных вместо Рамиреса?
– Они тренируют эти удары. Каждый по самочувствию выбирает, кто будет бить. Мы даем им свободу выбора в игре.
– У ворот "Краснодара" было немало острых моментов. Почему?
– У нас такой футбол, который допускает вариант развития контратаки у соперника. На последнем рубеже Сафонов сыграл хорошо. Если команда не закрывается, она может в ответ получить. Хорошая игра вратаря помогает в этом случае.
– Что скажете об игре при стандартах? На сборах вроде бы этот компонент начал улучшаться, а сейчас мы видим, что нет...
– Мы работаем над этим, пытаемся улучшить. Но пока не получается. Это большая часть игры, потому что много голов забивается со стандартов. Думаю, в скором времени улучшим.
– Когда ждать появления на поле француза Кабелла?
– Он уже провел с нами тренировку. Со следующей недели присоединяется к полноценному циклу подготовки к "Зениту".
– Что скажете про Маркуса Берга?
– Он хорошо влился, имел момент. Разыграли хорошую стенку с Олссоном. Готов ли выходить в стартовом составе? Футболисты набирают оптимальные кондиции через игры, надеюсь, он не исключение. Возможно, он готов уже играть в старте.
– Как произошло ваше назначение на пост главного тренера?
– Мы не комментируем эту тему, спасибо.
– Носила ли для вас принципиальность игра, так как команды из одного региона?
– Никакой подоплеки не было, мы готовились к обычному матчу. Нам хотелось порадовать зрителей, это была главная цель. Плюс добиться результата.
– Подведена ли черта под трансферной компанией?
– Больше да, чем нет. (Екатерина Потапова)