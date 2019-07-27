Сергей Матвеев: "В матче с "Сочи" не было подоплеки"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после победы над "Сочи" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России заявил, что игра с сочинцами не носила принципиального характера, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Матч складывался непросто, хорошо, что забили третий мяч, который игру окончательно закрепил за нами, – отметил Матвеев. – То, что в матче улучшились связи, было видно. Хорошо, что Игнатьев вышел в основе, забил 2 мяча. Плюс сработала замена Шапи, который забил прекрасный гол. Хороший результат дома.

– Все ли соответствует оптимальному состоянию команды?

– Очень сложно говорить, потому что много игроков. Вчера только присоединился футболист Реми Кабелла, надеюсь, все новички быстро вольются в наш коллектив. Игра покажет.

– Чем продиктован выход Ари на позиции Олссона?

– Ари в первых двух матчах доигрывал на этой позиции, и это было эффективно. Надеялись, что это сработает, когда он в старте будет играть на этой позиции. Он добавил связи между линиями обороны и нападения, мы довольны.

– У Вилены очень хороший дальний удар. Нет ли мыслей использовать его при дальних штрафных вместо Рамиреса?

– Они тренируют эти удары. Каждый по самочувствию выбирает, кто будет бить. Мы даем им свободу выбора в игре.

– У ворот "Краснодара" было немало острых моментов. Почему?

– У нас такой футбол, который допускает вариант развития контратаки у соперника. На последнем рубеже Сафонов сыграл хорошо. Если команда не закрывается, она может в ответ получить. Хорошая игра вратаря помогает в этом случае.

– Что скажете об игре при стандартах? На сборах вроде бы этот компонент начал улучшаться, а сейчас мы видим, что нет...

– Мы работаем над этим, пытаемся улучшить. Но пока не получается. Это большая часть игры, потому что много голов забивается со стандартов. Думаю, в скором времени улучшим.

– Когда ждать появления на поле француза Кабелла?

– Он уже провел с нами тренировку. Со следующей недели присоединяется к полноценному циклу подготовки к "Зениту".

– Что скажете про Маркуса Берга?

– Он хорошо влился, имел момент. Разыграли хорошую стенку с Олссоном. Готов ли выходить в стартовом составе? Футболисты набирают оптимальные кондиции через игры, надеюсь, он не исключение. Возможно, он готов уже играть в старте.

– Как произошло ваше назначение на пост главного тренера?

– Мы не комментируем эту тему, спасибо.

– Носила ли для вас принципиальность игра, так как команды из одного региона?

– Никакой подоплеки не было, мы готовились к обычному матчу. Нам хотелось порадовать зрителей, это была главная цель. Плюс добиться результата.

– Подведена ли черта под трансферной компанией?

– Больше да, чем нет. (Екатерина Потапова)