Сергей Матвеев: «Матч со «Спартаком» очень важен»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подчеркнул важность матча чемпионата России со «Спартаком». По его словам, есть предпосылки к хорошей игре краснодарцев.

— Второй тайм с «Хетафе» был хорошим. Постараемся, чтобы так же было сегодня, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Матвеев. — Мы всегда пытаемся играть от себя, больше атаковать. Это матч 12-го тура, многое впереди. Но очень важный матч.