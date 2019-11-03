РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Матвеев: «Краснодар» хотел выиграть сегодня»

18:44
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ничейного результата с «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра проходила в Краснодаре.

— Сложно было, да, забили на 93-й и 95-й минутах, это, конечно, для болельщиков была интересная концовка, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Большая заслуга наших ребят, они молодцы. Наверное, в первом мяче, который мы пропустили, немного недоработали, когда забили с добивания. Раскладывать плюсы и минусы тяжело сразу после игры. В конце «Краснодар» играл не свой футбол? «Ростов» играл в более оборонительный футбол, конечно, нагнетали в штрафной соперника, использовали это оружие. Игнатьев? Мы довольны заменами, он отдал голевую и забил. Что в раздевалке? Все спокойно, они понимают, что сделали небольшое чудо, но ждали от этой игры большего. Хотели выиграть, надеялись, что сможем это сделать.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Ростов

Опрос

проголосовало: 6285
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир