Сергей Матвеев: «Краснодар» был ближе к победе»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

— Первый тайм был с акцентом на игру «Локо», второй — уже на нашей. Мы были ближе к победе, владели преимуществом и имели больше моментов, чтобы победить в этом матче. Но, к сожалению, этого не получилось.

— Насколько сработал выход с двумя форвардами на матч с «Локомотивом»?

— Мы имеем трех качественных нападающих, почему их не использовать? Мы понимаем, что сейчас ситуация не самая лучшая для нашей команды. И такие решения приносят очки.

— Вы согласны со штрафным, после которого вам забили гол?

— Там можно было найти фол, но надо смотреть более детально. Человек не добрался до мяча и сыграл в тело, нам так показалось.

— Обсуждали с Фернандешем «Локо»?

— Нет. Мы обычно много времени уделяем анализу соперника, поэтому имели понимание, как будет играть «Локомотив». Мы понимали, что для Ману будет, скажем так, интересный матч, хотя он, конечно, это не афишировал. Но всегда матч с бывшей командой отличается от других, как и для Ари. (Александр Рогулев)

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