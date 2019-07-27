Сергей Матвеев: "История про дерби с "Сочи" – это скорее для журналистов и болельщиков"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев перед матчем 3-го тура чемпионата России с "Сочи" отметил, что команда постарается порадовать болельщиков. По его словам, особого настроя на сочинцев не будет.

– Изменений особых не было. На позицию Олссона выходит Игнатьев. Будем стараться играть активнее, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Матвеев. – Первая игра дома. Болельщики для нас очень много значат. Постараемся все сделать хорошо.

Обратили внимание на стандартные положения, на переход из обороны в атаку. Думаю, соперник тоже нас разбирал. Это нормально. Игра покажет, кто лучше готов.

Дополнительный настрой? Не думаю, что он будет. История про дерби с "Сочи" – это скорее для журналистов и болельщиков. У нас настрой обеспечит домашний статус игры.