Корниленко: «Надеюсь, Соболеву хватит здравых мыслей, чтобы принять правильное решение»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ситуации форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Саша — парень взрослый, не молодой обиженный ребенок. Я думаю, что он примет правильное решение, а его карьера сложится удачно. Я надеюсь, ему хватит здравых мыслей, чтобы принять правильное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Корниленко.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард отстранен от тренировок.