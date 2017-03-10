Сергей Кирьяков: "В игре с "Оренбургом" "Арсеналу" не хватало наглости, поэтому на матч с "Уралом" изменили состав"
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии игры 19-го тура чемпионата России против "Урала" подчеркнул, что команда изначально настраивалась на проведение матча в родных стенах. Специалист отметил, что газон тульского стадиона находится в приличном состоянии.
– Концовка матча против "Оренбурга" (0:3) получилась неплохой в нашем исполнении, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Мы комбинировали, делали фланговые передачи, но при подходе к чужим воротам нам не хватало активности, наглости. Поэтому сегодня внесены изменения в состав.
Перенос матча? Мы знали, что будем играть дома. Понимали, что работники клуба сделают все возможное, чтобы матч состоялся в Туле. Мы были приятно удивлены тем, насколько плодотворно они потрудились. Приличный зеленый газон, для сегодняшнего дня это хороший уровень.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|27-3
|23
|
2
|ЦСКА
|9
|6
|2
|1
|21-8
|20
|
3
|Краснодар
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
4
|Динамо
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|
5
|Сочи
|9
|5
|1
|3
|16-15
|16
|
6
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
7
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
8
|Н. Новгород
|9
|3
|3
|3
|16-16
|12
|
9
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|
11
|Локомотив
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
12
|Оренбург
|9
|3
|0
|6
|12-26
|9
|
13
|Химки
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Факел
|9
|1
|4
|4
|12-19
|7
|
15
|Урал
|9
|1
|1
|7
|4-17
|4
|
16
|Торпедо
|9
|0
|1
|8
|4-21
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|2 : 1
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|0 : 0
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|4 : 1
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|1 : 3
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|2 : 0
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|2 : 0
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|8 : 0
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|7
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|8
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|3
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|4
|1
|1