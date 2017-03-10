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10 марта 2017, 18:57

Сергей Кирьяков: "В игре с "Оренбургом" "Арсеналу" не хватало наглости, поэтому на матч с "Уралом" изменили состав"

Зураб ТОДУА
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Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии игры 19-го тура чемпионата России против "Урала" подчеркнул, что команда изначально настраивалась на проведение матча в родных стенах. Специалист отметил, что газон тульского стадиона находится в приличном состоянии.

– Концовка матча против "Оренбурга" (0:3) получилась неплохой в нашем исполнении, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. – Мы комбинировали, делали фланговые передачи, но при подходе к чужим воротам нам не хватало активности, наглости. Поэтому сегодня внесены изменения в состав.

Перенос матча? Мы знали, что будем играть дома. Понимали, что работники клуба сделают все возможное, чтобы матч состоялся в Туле. Мы были приятно удивлены тем, насколько плодотворно они потрудились. Приличный зеленый газон, для сегодняшнего дня это хороший уровень.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Ф2(0)

29%

1.77

Обе забьют - да

25%

1.75

19%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 4
Краснодар 1
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.86

Х2

17%

2.55

ТБ 2.5

21%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 8
Оренбург 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

23%

2.00

ТБ 3.5

18%

2.00

Обе забьют - да

12%

2.30
ФК Арсенал (Тула)
ФК Оренбург
ФК Урал
Сергей Кирьяков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 27-3 23
2
 ЦСКА 9 6 2 1 21-8 20
3
 Краснодар 9 5 2 2 18-13 17
4
 Динамо 9 4 4 1 16-9 16
5
 Сочи 9 5 1 3 16-15 16
6
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
7
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
8
 Н. Новгород 9 3 3 3 16-16 12
9
 Ахмат 9 3 2 4 13-15 11
10
 Кр. Советов 9 2 4 3 9-12 10
11
 Локомотив 9 2 3 4 13-17 9
12
 Оренбург 9 3 0 6 12-26 9
13
 Химки 9 2 2 5 10-16 8
14
 Факел 9 1 4 4 12-19 7
15
 Урал 9 1 1 7 4-17 4
16
 Торпедо 9 0 1 8 4-21 1
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Сочи – Динамо
 2 : 1
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 0 : 0
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 4 : 1
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 1 : 3
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 2 : 0
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 2 : 0
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
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11.09 19:45
Ростов – Спартак
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 7
П
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Спартак

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Зенит

 4
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
И К Ж
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Локомотив

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 3 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

 4 1 1
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