Сергей Горлукович: "Надо снести чудовище, которое стоит у входа на стадион, и поставить вместо него памятник Каррере"

Известный в прошлом защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра Львова "Начистоту".

- Уход Самедова – потеря?

- Ни в коем случае. Прежней пользы Самедов уже не приносил и являлся игроком второго плана.

- Недавно Валерий Карпин сказал, что Роман Еременко - футболист топ-класса. Ожидали, что "Спартак" прекратит с ним сотрудничество?

- По манере игры Роман, конечно, подходит под спартаковский футбол. Но сейчас об этом не имеет смысла говорить, поскольку того самого футбола сейчас нет. Если рассуждать о самом Еременко, то будь он моложе, мне кажется, подошел бы любой команде, не только "Спартаку". Но когда Романа подписали красно-белые, я удивился. Человеку 32 года, два из которых он пропустил из-за дисквалификации... Вот "Ростову" он отлично подойдет, "Оренбургу" тоже, но только не "Спартаку".

- Неужели между "Спартаком" и "Ростовом" на сегодня такая большая пропасть?

- Я опираюсь на мнение, что это "Спартак", а не "Ростов". Во всяком случае, у "Спартака" один бюджет, а у "Ростова" - совсем другой.

- То есть деньги в футболе...

- Сейчас деньги везде играют решающую роль.

- Спорить не буду. Как прокомментируете расставание с Поповым?

- Оно напрашивлось. Болгарин не попадал в состав. Какой смысл было его держать? К тому же он легионер. Да и для самого футболиста выходить на три минуты.... Все-таки Попов для Болгарии игрок очень значимый, поэтому сидеть на скамейке ему негоже.

- Не удивило, что в аренду отправили Ананидзе? Ведь Джано, как никто другой подходит под тот футбол, который хочет выстроить Кононов?

- Ананидзе скоро побьет рекорд Дмитрия Ананко. Сколько лет тот был в "Спартаке"? Десяток? Но Джано из девяти сезонов в московском клубе, наверное, только один год отыграл великолепно. А остальные...

- Травмы мешали?

- Скорее всего. Если человек не играет, годами сидит на скамейке, то клубу приходиться искать для него команду, где он получит практику.

- Может он ушел из-за того, что умеет играть в спартаковский футбол, а команда в этот футбол не играет?

- Ну, вы и загнули. Если человек умеет играть в пас, то он любую команду украсит. Тем более нашего чемпионата.

- Как относитесь к мнению, что все перемены в "Спартаке" это стремление избавиться от людей Карреры?

- Это глупость. Я говорил и еще раз повторю - Массимо надо сказать большое спасибо. Спасибо и Федуну, что за 15 лет наконец-то угадал с тренером, который пришел и вернул чемпионство. Может, и сейчас с Кононовым угадает! Когда мы в следующий раз станем первыми, никто не знает. Надо снести большое спартаковское чудовище, которое стоит у входа на стадион, и поставить вместо него памятник Каррере. Но только после того, как при входе установят памятник Старостину. Не понимаю болельщиков, которые могут негативно отзываться о тренере, когда он уже ушел. Он сделал команду чемпионом. Какие тут вопросы могут быть? Приятно было, когда в новостях показывали, как Карреру провожали в аэропорту. Вот это правильно. Отблагодарили мужика за работу.

Полностью интервью с Горлуковичем и видео беседы - в ближайшее время в "СЭ".