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Мостовой: «У «Краснодара» Кордобазависимость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что игрока «Краснодара» зависит от нападающего Джона Кордобы.

«У «Краснодара» есть Кордобазависимость. Джон — лучший форвард РПЛ, поэтому «Краснодар» с ним и без него — две разные команды. Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист из тех, которые, что называется, делают разницу на поле», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне Кордоба сыграл 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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