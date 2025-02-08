Агент Абдулкадырова считает, что он во второй части сезона будет в обойме ЦСКА

Таймаз Хархаров, агент защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал о будущем футболиста «армейцев».

«Джамал проводит первые полноценные сборы с основой. В отпуске он усиленно готовился к этим сборам, и сейчас старается показать свои лучшие качества. Вчера он отыграл 90 минут в контрольном матче против китайской команды. Насколько я знаю, главный тренер им доволен и все идет к тому, что Абдулкадыров будет в основной обойме во второй части сезона. На данный момент, варианты с арендой не рассматриваются. У Джамала очень большой потенциал, если он будет усердно работать и проявлять терпение то у него есть все шансы заиграть в основном составе», — сказал Хархаров Metaratings.ru.

Джамалу Абдулкадырову 19 лет, он центральный защитник. Это его первые сборы с основной командой ЦСКА. Он отыграл 45 минут в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (1:0) и вышел на поле полностью в игре против «Циндао Вест Коаст» (2:1).