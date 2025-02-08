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8 февраля 2025, 12:21

Агент Абдулкадырова считает, что он во второй части сезона будет в обойме ЦСКА

Камила Абдурахманова
корреспондент

Таймаз Хархаров, агент защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал о будущем футболиста «армейцев».

«Джамал проводит первые полноценные сборы с основой. В отпуске он усиленно готовился к этим сборам, и сейчас старается показать свои лучшие качества. Вчера он отыграл 90 минут в контрольном матче против китайской команды. Насколько я знаю, главный тренер им доволен и все идет к тому, что Абдулкадыров будет в основной обойме во второй части сезона. На данный момент, варианты с арендой не рассматриваются. У Джамала очень большой потенциал, если он будет усердно работать и проявлять терпение то у него есть все шансы заиграть в основном составе», — сказал Хархаров Metaratings.ru.

Джамалу Абдулкадырову 19 лет, он центральный защитник. Это его первые сборы с основной командой ЦСКА. Он отыграл 45 минут в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (1:0) и вышел на поле полностью в игре против «Циндао Вест Коаст» (2:1).

Источник: Metaratings.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
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Джон Кордоба

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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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