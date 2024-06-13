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Сегодня, 17:42

Сербские журналисты отреагировали на назначение Станковича в «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сербские журналисты рассказали, что думают о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— По вашему мнению, будет ли Деян Станкович успешен в «Спартаке»?

— Стефан Смужа: Он молодой тренер. У него есть опыт работы в «Црвене Звезде», «Сампдории», «Ференцвароше». Думаю, «Спартак» подходит Станковичу, с точки зрения его стиля, мышления. Русские и сербы — братские народы. Думаю, его ждет хорошее время в Москве.

— Милютин Вуйичич: Думаю, он подходит «Спартаку». Станкович — легенда «Црвены». А «Спартак» и «Црвена» — братские клубы. Деян — талантливый тренер. Когда он работал в «Црвене», он ставил агрессивный футбол, чтобы команда много атаковала и забивала. Станкович не был так удачлив в Италии. Он сделал хороший выбор, когда перебрался в «Ференцварош». Думаю, что «Спартак» — это хороший шаг для него. Не знаю, как Деяна примут в России, потому что я слышал, что некоторые тренеры в России не оценили его назначение. Но он любит доказывать, что люди ошибаются. Станкович хочет показать, что он хороший тренер, а его критики ошибаются.

— Какой у него характер? Как он общается со СМИ и футболистами?

— Милютин Вуйичич: Деян — миролюбивый. Он — боец на поле, но ведет себя хорошо с прессой.

— Стефан Смужа: Да, он дружит с прессой и с игроками. Игроки в «Црвене» называли Станковича «Мистер». Думаю, что его отношения с игроками в «Спартаке» будут такими же хорошими, как и с футболистами «Црвены».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавит команду с сезона-2024/25. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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