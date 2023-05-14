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Сегодня, 18:26

Сенников заявил, что «Крылья Советов» не заслуживают попадания в зону стыков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры «Крылья Советов» — «Локомотив».

«Интересная игра получилась между «Локомотивом» и «Крыльями». За железнодорожниками интересно наблюдать в весенней части. Атакующая линия команды была не оптимальном составе, может, поэтому было так мало забитых мячей. «Крылья» достаточно хорошо играли. Результат закономерен. «Крылья» в двух очках от зоны стыков. Все зависит от игры «Факел» — «Пари НН». Не надо забывать, что «Пари НН» тоже борется и хочет остаться. По игре мне нравятся «Крылья», они не заслуживают попадания в зону стыков. «Факел» — бойцовская команда, которая может догнать. Нас ждет интересная развязка», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

После 27 туров «Крылья Советов» занимают 12 место. Отрыв от ближайшего преследователя «Факела» — 2 очка, но у воронежцев матч с «Пари НН» в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-kry-l-ya-ne-zasluzhivayut-popadaniya-v-zonu-sty-kov/
Дмитрий Сенников
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«Факел» и «Пари НН» назвали составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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