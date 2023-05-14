Сенников заявил, что «Крылья Советов» не заслуживают попадания в зону стыков

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры «Крылья Советов» — «Локомотив».

«Интересная игра получилась между «Локомотивом» и «Крыльями». За железнодорожниками интересно наблюдать в весенней части. Атакующая линия команды была не оптимальном составе, может, поэтому было так мало забитых мячей. «Крылья» достаточно хорошо играли. Результат закономерен. «Крылья» в двух очках от зоны стыков. Все зависит от игры «Факел» — «Пари НН». Не надо забывать, что «Пари НН» тоже борется и хочет остаться. По игре мне нравятся «Крылья», они не заслуживают попадания в зону стыков. «Факел» — бойцовская команда, которая может догнать. Нас ждет интересная развязка», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

После 27 туров «Крылья Советов» занимают 12 место. Отрыв от ближайшего преследователя «Факела» — 2 очка, но у воронежцев матч с «Пари НН» в запасе.