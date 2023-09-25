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Сегодня, 13:20

«Динамо» не получало запроса от Мостового о возможной стажировке в клубе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «СЭ», что клуб не получал запросов от бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на стажировку в клубе.

55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

— Вы говорили, что готовы пригласить Александра Мостового на стажировку.

— Я не говорил, что мы «готовы пригласить», — ответил Гафин. — Сказал о том, что, если запрос к нам поступит, мы его рассмотрим. Такого запроса от Александра Мостового, по моей информации, не поступало.

Во время карьеры футболиста Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

В составе «Спартака» Мостовой дважды становился чемпионом СССР и один раз завоевал Кубок Федерации футбола СССР. Вместе с «Бенфикой» он выигрывал Кубок Португалии.

В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
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Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
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