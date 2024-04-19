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Сегодня, 15:45

Зарема Салихова: «Воскресный матч — последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в «Спартак»

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Зарема Салихова (слева) и Леонид Федун (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова перед матчем 25-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» поделилась мнением о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского клуба.

«Матч против «Спартака» — это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера. А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола. Амаралу можно собирать чемоданы. А Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», — заявила Салихова.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 20.30 мск.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009—2012, 2012—2014 годах он также работал главным тренером красно-белых. На данный момент 55-летний специалист возглавляет «Ростов».

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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