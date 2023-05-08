Семшов считает, что с «Зенитом» в чемпионате России можно конкурировать при уменьшении числа легионеров

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что иностранные футболисты играют большую роль в победах петербургского клуба.

«Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию «Зениту». Это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских. Мы видели в некоторых матчах, когда тренер давал поиграть большому числу русских футболистов, тогда можно конкурировать. Когда есть такие легионеры, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, конкурировать тяжело. Я думаю, что можно говорить о «Зените» в сравнении с «Баварией» и ПСЖ для нашего чемпионата. Мы видим, что, несмотря на легионеров в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», пока с легионерами «Зенита» они не могут конкурировать. При всем уважении к россиянам в «Зените», большую роль играют легионеры», — приводит ТАСС слова Семшова.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.