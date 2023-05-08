Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:48

Соболев назвал Малкома самым скрытым провокатором в российском футболе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о поведении бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо в матче 26-го тура чемпионата России.

«Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и стал говорить, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то, какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так», — приводит «РБ Спорт» слова Соболева.

В этом матче «Зенит одержал победу со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-malkom-samy-j-skry-ty-j-provokator-v-rossijskom-futbole/
Александр Соболев
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
14
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Экс-футболист сборной России Радченко: «Семак навечно вписал свое имя в историю «Зенита»
Колосков высказался на тему судейских ошибок в пользу «Зенита»
Бышовец: «Ошибка Селихова свидетельствует о нестабильности его психологии»
Семин считает пятое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ проблемой других команд
Орещук — о победах «Зенита»: «Для чемпионата не очень хорошо, когда есть гегемония одной команды»
Божович — о результатах «Локомотива»: «Отличная работа тренера. Это видно по прогрессу игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов считает, что с «Зенитом» в чемпионате России можно конкурировать при уменьшении числа легионеров

Божович — о Дзюбе: «В «Локомотиве» может поиграть, сколько ему позволит здоровье, а потом можно заканчивать карьеру»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости