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Сегодня, 13:37

Полузащитник ЦСКА Мухин: «Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о попадании Хорхе Карраскаля в рейтинг лучших дриблеров мира.

«Мы как узнали об этом, удивились. Конечно, поздравили Хорхе. Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках — техничный, очень резкий. Непонятно, что от него ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Мухина.

Ранее Международный центр спортивных исследований назвал колумбийского полузащитника лучшим дриблером среди игроков старше 23 лет.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за ЦСКА в РПЛ, отметился 6 голами и 5 результативными передачами. В 2022 году московский клуб выкупил контракт Карраскаля у «Ривер Плейт». Действующее соглашение колумбийца с армейцами рассчитано до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-muhin-protiv-karraskalya-tyazhelee-vsego-oboronyat-sya-na-trenirovkah-ochen-rezkij/
Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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