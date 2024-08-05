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Сегодня, 18:32

Семшов считает, что Глушенков может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение по поводу выступления Максима Глушенкова за «Зенит» в начале текущего сезона.

В матче 3-го тура РПЛ форвард сделал хет-трик в ворота «Ростова» и был признан лучшим игроком матча. В первых 5 играх за петербургский клуб Глушенков забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

«Глушенков быстро нашел общий язык с партнерами, поэтому он так много забивает. Бразильцы помогают Максиму реализовывать моменты. Глушенков действует очень правильно. Высокая конкуренция в «Зените» помогает Максиму стать еще сильнее.

Будет ли у него спад? Все зависит от команды. У «Зенита» вряд ли будут провалы по ходу сезона, потому что есть футболисты, которые готовы в случае чего выйти и сыграть. С сильными футболистами Глушенков будет расти и прогрессировать. Станет ли Максим лучшим игроком РПЛ? Да, он может получить такую награду. Все зависит от Глушенкова. Лучший футболист — это прежде всего стабильная игра», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. По итогам сезона-2023/24 игрок стал лучшим ассистентом как в РПЛ, так и среди всех европейских национальных лиг, сделав 19 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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Спартак – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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