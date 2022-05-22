Семшов считает, что Черчесов может позвать Дзюбу в «Ференцварош»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов предположил, что Станислав Черчесов может пригласить в «Ференцварош» Артема Дзюбу.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита».

«Мы понимаем, что для топовых чемпионатов, наверное, уже возраст не тот, нужен не один год. С другой стороны, есть Станислав Саламович Черчесов, который успешно работает в Венгрии и с которым у Дзюбы хорошие отношения по сборной России. Поэтому все возможно, чтобы помочь Дзюбе, Черчесов может его пригласить. Что касается Сербии и других стран, то зависит все от клуба, который позовет, все-таки Артем — амбициозный футболист, наверняка захочет играть в клубе, который борется за высокие места и еврокубки», — приводит слова Семшова ТАСС.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.