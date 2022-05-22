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Семшов считает, что Черчесов может позвать Дзюбу в «Ференцварош»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов предположил, что Станислав Черчесов может пригласить в «Ференцварош» Артема Дзюбу.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита».

«Мы понимаем, что для топовых чемпионатов, наверное, уже возраст не тот, нужен не один год. С другой стороны, есть Станислав Саламович Черчесов, который успешно работает в Венгрии и с которым у Дзюбы хорошие отношения по сборной России. Поэтому все возможно, чтобы помочь Дзюбе, Черчесов может его пригласить. Что касается Сербии и других стран, то зависит все от клуба, который позовет, все-таки Артем — амбициозный футболист, наверняка захочет играть в клубе, который борется за высокие места и еврокубки», — приводит слова Семшова ТАСС.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Источник: https://tass.ru/sport/14696095

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25%

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П1

20%

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14%

1.70
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Химки 2
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Матч завершен

П2

24%

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Артем Дзюба
Игорь Семшов
ФК Зенит
ФК Ференцварош
1
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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