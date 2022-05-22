Лещук высказался после разгромного поражения от «Сочи»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мыслями после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:5).

«Сложно что-то писать после таких игр, но мне хочется поблагодарить за поддержку всех тех, кто был с нами до конца.

Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счетом, но как же важно для нас особенно в такие моменты быть вместе с вами. Когда вы рядом — есть уверенность, что мы все можем преодолеть.

Отдельно хочу сказать спасибо за персональный заряд для меня после матча — не могу передать, насколько это ценно и важно для меня! Впереди — финал Кубка», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 26-летний голкипер провел за бело-голубых 9 матчей, проведя 6 сухих матчей.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».