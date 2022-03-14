Семшов считает, что борьба за чемпионство в РПЛ продолжается после осечки «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал итог матча команды с «Крыльями Советов» (1:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» действительно владел преимуществом, хотя атаки «Крыльев Советов» тоже были опасными, — цитирует Семшова ТАСС. — Я думаю, что состояние газона сказалось на игре, потому что вроде бы поле ровное было, но песок присутствовал. «Зенит» не наиграл на победу, ничья является закономерным результатом".

Также бывший игрок «Зенита» высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Учитывая последние результаты — до этого «Динамо» проиграло, «Сочи» потерял очки — борьба за чемпионство будет до того момента, пока кто-то стабильно не начнет выступать, не теряя очки. Так что после потери очков «Зенита» борьба предстоит, все будет зависеть от того, кто эту дистанцию пройдет лучше психологически, крепче, без потерь очков», — добавил Семшов.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 21 матче. На втором месте «Динамо» с 42 очками на счету. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39 очков).