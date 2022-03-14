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Семшов считает, что борьба за чемпионство в РПЛ продолжается после осечки «Зенита»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал итог матча команды с «Крыльями Советов» (1:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» действительно владел преимуществом, хотя атаки «Крыльев Советов» тоже были опасными, — цитирует Семшова ТАСС. — Я думаю, что состояние газона сказалось на игре, потому что вроде бы поле ровное было, но песок присутствовал. «Зенит» не наиграл на победу, ничья является закономерным результатом".

Также бывший игрок «Зенита» высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Учитывая последние результаты — до этого «Динамо» проиграло, «Сочи» потерял очки — борьба за чемпионство будет до того момента, пока кто-то стабильно не начнет выступать, не теряя очки. Так что после потери очков «Зенита» борьба предстоит, все будет зависеть от того, кто эту дистанцию пройдет лучше психологически, крепче, без потерь очков», — добавил Семшов.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 21 матче. На втором месте «Динамо» с 42 очками на счету. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/14062507
Игорь Семшов
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
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