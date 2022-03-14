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Гурцкая: «Промес точно остается в «Спартаке»

Гурцкая высказался о будущем легионеров в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Вышли!» высказался о будущем легионеров Тинькофф РПЛ.

«Промес точно остается в «Спартаке». Я думаю, он уже просит русский паспорт. Шамара Николсона не получится продать дороже той суммы, за которую он приехал. Это его пик. Но он сильнее Соболева. Он более разносторонний. Платить легионерам «Зенита» сейчас становится очень сложно. Бюджет просто удваивается на эту статью расходов. Нужно ли это без еврокубков? Не совсем понятно», — сказал Гурцкая.

Также агент рассказал об интересе иностранных клубов к легионерам РПЛ.

«На Айртона точно есть спрос от «Фенербахче», я это знаю. Они до сих пор пытаются его получить. «Севилья» сходит с ума по Барриосу. Я это точно знаю. Агенты будут пытаться увозить игроков летом. Сейчас же есть обязательства», — добавил Гурцкая.

Квинси Промес
РПЛ
Тимур Гурцкая
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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