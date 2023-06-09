Семшов: «Бакаев должен выходить на поле с первых минут. Он одаренный игрок»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику Зелимхану Бакаеву уходить из «Зенита» этим летом.

«Любой футболист хочет играть. Наверняка у Зелимхана уже состоялся разговор с Семаком, обсудил с ним свое будущее, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Понятно, что ни один тренер не даст гарантию играть. Надо доказывать свою состоятельность в тренировках, играх. Бакаев должен сам подумать, что ему делать. Конечно, такой футболист, как Зелимхан должен выходить на поле с первых минут. Он одаренный игрок. Если он сам считает, что не сможет пробиться в основной состав «Зенита», то ему надо уйти в аренду».

В прошедшем сезоне 26-летний Бакаев провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.