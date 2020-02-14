Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии. Он отметил, что игрок габаритный, ногами хорошо действует — и в подыгрыше, и сам способен создать момент.

— Чалов, Алексей Миранчук — как думаете, кто может быть следующим?

— И братья Миранчуки, и Чалов — однозначно. Возраст подходящий. И Дзюба мог бы уехать.

— Могли бы представить его в «Тоттенхэме», который из-за травмы потерял Кейна?

— Да, могу, ведь Англия ему подходит. Он габаритный, ногами хорошо действует — и в подыгрыше, и сам способен создать момент. К тому же у него к этому чемпионату душа лежит. Условно, если мечтаешь об Англии, а есть предложение из Испании — тут задумаешься, ехать или нет. А так, думаю, нашим игрокам не стоит отказываться от приглашений из топ-лиг. (Артем Агапов)

Игорь Семшов: «Головин и Смолов правильно сделали. И Дзюба мог бы уехать»