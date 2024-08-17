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Сегодня, 14:30

Семшов — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: «Чего плохого, если предложили контракт больше?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал об уровне конкуренции в «Зените».

— Можно сказать, что это самый яркий россиянин в РПЛ за последние годы?

— Скорее, один из них. Есть Тюкавин, появился Батраков, который тоже заявляет о себе. Можно назвать еще человек пять. Стабильность — признак мастерства. Глушенков и Батраков, например, сейчас играют стабильно. Чем больше стабильности, тем быстрее будешь расти.

— Перед тем как Глушенков оказался в Санкт-Петербурге, много говорили о том, что его решили завалить деньгами. Писали даже, что он получает около миллиона за каждое результативное действие.

— Про миллион не знаю. А если предложили контракт больше, что в этом плохого? В футболе все решается на поле. Если ты сильнее - играешь. Если нет — будешь сидеть на лавке. В «Зените» жесточайшая конкуренция, но она помогает расти и быть в тонусе, дает тебе качества, которые ты можешь проявлять. Я был в «Зените» и знаю, что это такое. Игра там помогла мне в будущем. Не буду скрывать, бывали времена, когда я чувствовал себя в командах настолько уверенно, что это даже не мешало, а просто не подхлестывало. А в «Зените» один неточный пас может отправить тебя в запас.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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