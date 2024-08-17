Семшов — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: «Чего плохого, если предложили контракт больше?»
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал об уровне конкуренции в «Зените».
— Можно сказать, что это самый яркий россиянин в РПЛ за последние годы?
— Скорее, один из них. Есть Тюкавин, появился Батраков, который тоже заявляет о себе. Можно назвать еще человек пять. Стабильность — признак мастерства. Глушенков и Батраков, например, сейчас играют стабильно. Чем больше стабильности, тем быстрее будешь расти.
— Перед тем как Глушенков оказался в Санкт-Петербурге, много говорили о том, что его решили завалить деньгами. Писали даже, что он получает около миллиона за каждое результативное действие.
— Про миллион не знаю. А если предложили контракт больше, что в этом плохого? В футболе все решается на поле. Если ты сильнее - играешь. Если нет — будешь сидеть на лавке. В «Зените» жесточайшая конкуренция, но она помогает расти и быть в тонусе, дает тебе качества, которые ты можешь проявлять. Я был в «Зените» и знаю, что это такое. Игра там помогла мне в будущем. Не буду скрывать, бывали времена, когда я чувствовал себя в командах настолько уверенно, что это даже не мешало, а просто не подхлестывало. А в «Зените» один неточный пас может отправить тебя в запас.
24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.
Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0