Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (1:2).

— Главные тренеры обеих команд — Юрий Семин и Валерий Карпин — покидали пределы технической зоны. Семин получил штраф в размере 30 тысяч рублей — это уже четвертое подобное нарушение с его стороны в текущем сезоне, 30 тысяч — максимальная сумма штрафа, — сказал Григорьянц. — Валерий Карпин покинул техническую зону во второй раз в сезоне, он оштрафован на 20 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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