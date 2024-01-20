Семин опроверг информацию о словах про Баринова: «Я сказал, что ему не хватает техники»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» заявил, что не говорил, о том, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова есть проблемы с пониманием футбола.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с Семиным, в котором бывший главный тренер «Локомотива» заявил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта.

«Я об этом не говорил. Я сказал, что Баринову не хватает техники», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 1 гол в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.