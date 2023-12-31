Семин считает Ивича лучшим тренером 2023 года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал лучшего главного тренера РПЛ в 2023 году.

«Ответ на этот вопрос для меня всегда простой. Лучший тренер тот, кто идет лидером. Сейчас это Владимир Ивич и его «Краснодар», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» с 38 очками после 18-ти туров занимает первое место в РПЛ и опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.