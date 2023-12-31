Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол
Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол.
— В 90-е и начале 2000-х криминальные структуры не пытались зайти в «Динамо»?
— Тогда неформальные структуры находились достаточно близко к спорту, и в частности к футболу. Многие люди вообще поплатились жизнями за то, что не нашли с ними общий язык. Но в «Динамо» надо отдать должное Толстых и нашим силовым структурам. Они нас защищали и понимали, что мы выбрали правильный путь. В этом смысле мы постоянно находились под защитой, а свои корни «Динамо» все-таки берет понятно где. Поскольку все видели, что мы работали честно, все было положено на благо футбола, у нас была достаточная защита. Хотя отдельные персонажи... Когда-то с «Локомотивом» активно работал такой Виктор.
— Дрожжин.
— Именно так. Однажды на динамовском стадионе он бряцал пистолетом. Но после этого получил определенный урок и больше такого себе не позволял.
— Присел на какой-то срок?
— Нет, там вопрос был решен по-другому. Вы можете найти подробности на пастбищах интернета.
— Дрожжин и будучи владельцем клуба «Виктор-Авангард» из Коломны изрядно вам насолил, когда игрок его команды Сергей Бодак в кубковом матче жестоко «сломал» форварда «Динамо» Юрия Тишкова.
— Помню этот матч и это жуткое зрелище, когда Игорь Добровольский, увидев торчавшую наружу кость Тишкова, заплакал и ушел с поля. Юра был замечательным, светлым человеком. С отличием окончил школу, очень увлекался самолетами и параллельно футболу пошел учиться, насколько помню, в Московский авиационный институт. «Динамо», чтобы купить его у «Торпедо», заплатило рекордные по тем временам деньги — 300 тысяч долларов. А потом — такая травма, после которой Тишков уже до конца не восстановился и пошел в агентский бизнес. Его убийство — одна из самых больших трагедий в истории российского футбола.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5