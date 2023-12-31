Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Экс-гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о криминальных структурах, пытавшихся лезть в футбол.

— В 90-е и начале 2000-х криминальные структуры не пытались зайти в «Динамо»?

— Тогда неформальные структуры находились достаточно близко к спорту, и в частности к футболу. Многие люди вообще поплатились жизнями за то, что не нашли с ними общий язык. Но в «Динамо» надо отдать должное Толстых и нашим силовым структурам. Они нас защищали и понимали, что мы выбрали правильный путь. В этом смысле мы постоянно находились под защитой, а свои корни «Динамо» все-таки берет понятно где. Поскольку все видели, что мы работали честно, все было положено на благо футбола, у нас была достаточная защита. Хотя отдельные персонажи... Когда-то с «Локомотивом» активно работал такой Виктор.

— Дрожжин.

— Именно так. Однажды на динамовском стадионе он бряцал пистолетом. Но после этого получил определенный урок и больше такого себе не позволял.

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

— Присел на какой-то срок?

— Нет, там вопрос был решен по-другому. Вы можете найти подробности на пастбищах интернета.

— Дрожжин и будучи владельцем клуба «Виктор-Авангард» из Коломны изрядно вам насолил, когда игрок его команды Сергей Бодак в кубковом матче жестоко «сломал» форварда «Динамо» Юрия Тишкова.

— Помню этот матч и это жуткое зрелище, когда Игорь Добровольский, увидев торчавшую наружу кость Тишкова, заплакал и ушел с поля. Юра был замечательным, светлым человеком. С отличием окончил школу, очень увлекался самолетами и параллельно футболу пошел учиться, насколько помню, в Московский авиационный институт. «Динамо», чтобы купить его у «Торпедо», заплатило рекордные по тем временам деньги — 300 тысяч долларов. А потом — такая травма, после которой Тишков уже до конца не восстановился и пошел в агентский бизнес. Его убийство — одна из самых больших трагедий в истории российского футбола.

ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин считает Ивича лучшим тренером 2023 года

Воробьев: «Я хотел привезти в «Динамо» Лобановского. Но тот отказался, и тогда Толстых позвал Бескова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости