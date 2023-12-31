Каррера назвал свое новогоднее пожелание всему российскому футболу

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил свое новогоднее пожелание всему российскому футболу.

«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!» — приводит слова Карреры Sport24.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.