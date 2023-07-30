Семин считает, что у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА равные шансы на чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» не является единоличным претендентом на чемпионство в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» ушли несколько ключевых игрков, команде потребуется время, чтобы немного перестроиться. Уверен, Семак найдет нужные решения. Шестое подряд чемпионство? У «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах РПЛ.