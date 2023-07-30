Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Пименов: «Дзюба сможет ворваться в гонку бомбардиров РПЛ в этом сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что форвард железнодорожников Артем Дзюба сможет ворваться в гонку бомбардиров РПЛ в этом сезоне.

«Артем Дзюба прекрасный завершитель атак, что он и продемонстрировал в очередной раз в игре с «Факелом». Именно в этой роли он приносит и принесет еще много пользы «Локомотиву». Но лидером атаки я его назвать не могу, потому что во второй половине прошлого сезона этими лидерами были Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Они много помогали Артему. Я думаю, так будет и в этом розыгрыше, если команды не научатся его обезвреживать. Как это было в прошлом матче с «Рубином», когда защитник Игорь Вуячич его полностью нейтрализовал. Таких игроков в РПЛ не слишком много, поэтому Артему не составит труда вновь ворваться в гонку бомбардиров», — сказал Пименов RT.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел два матча в РПЛ, забив один гол.

Источник: RT
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
МОК пообещал дополнительную квоту на Олимпиаду украинке Харлан
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «У «Зенита» не будет легкой дороги к чемпионству в этом сезоне»

Семин считает, что у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА равные шансы на чемпионство в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
2
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
5
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
6
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
7
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
8
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
9
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
10
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Сергей Божин

Сергей Божин

Факел

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости