Семин считает, что Амарал должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.

Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом, если происходит отставка, то и спортивный директор тоже должен уйти. Нельзя во всем винить только тренера», — цитирует Семина Metaratings.

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.