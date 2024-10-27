Пименов считает, что «Локомотив» отвалится из чемпионской гонки, если проиграет «Зениту»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ.

«Зенит» будет играть первым номером, а «Локомотив» — контратаковать, а это у них получается хорошо: быстрые игроки могут убегать в опасные контратаки. Но это один из определяющих туров, потому что если «Локомотив» проиграет, то уже отвалится из гонки за первое место. Каким будет счет, я не знаю, но то, что у «Локомотива» есть вопросы по обороне, — это правда», — цитирует Пименова Metaratings.

«Локомотив» на выезде сыграет с «Зенитом» в воскресенье, 27 октября. Игра на «Газпром Арене» стартует в 19.30 по московскому времени.