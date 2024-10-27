Дмитрий Черышев объяснил, почему ему нравится следить за «Краснодаром» и «Локомотивом»

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил выступление «Краснодара» и «Локомотива» в текущем сезоне.

— Больше всего в первой половине сезона меня удивил «Краснодар». Когда Мусаев только начал работать в клубе в свой первый заход, у него что-то получалось, в игре команды появилась постоянность. Потом все уже поняли, в какой футбол играет «Краснодар», и он вдруг ушел в Азербайджан. Первый год в Азербайджане у него был успешным, второй получился чуть похуже. У Ивича в «Краснодаре» был очень сбалансированный коллектив, играл очень ровно, но команде чего-то не хватало. Сегодня мне приятно смотреть на «Краснодар» Мусаева.

Конечно, «Локомотив» тоже очень радует, на него приятно смотреть. Тем более в клубе практически нет иностранных футболистов, зато есть много воспитанников. Видимо, о себе дает знать работа Галактионова в молодежной сборной, — цитирует Черышева Metaratings.

После 12 матчей лидером РПЛ с 30 очками является «Краснодар». «Зенит» (29 очков) идет вторым, а «Локомотив» (27) занимает третью строчку в турнирной таблице.